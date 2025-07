Eberswalde - Ein Motorradfahrer hat sich in der Nähe von Eberswalde (Landkreis Barnim) mit seinem Motorrad überschlagen und tödlich verletzt. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche durch couragierte Helfer erlag der 61-Jährige am Samstag an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Motorradfahrer zwischen den Orten Melchow und Spechthausen nach links von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich und landete in einem Straßengraben, wie es hieß. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.