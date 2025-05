Baalberge/Biendorf - Ein Motorradfahrer ist auf einer Straße im Salzlandkreis ungebremst in ein abbiegendes Auto gefahren und gestorben. Der 31-Jährige war gerade dabei, den Pkw zu überholen, als dieser nach links in einen Feldweg zwischen Baalberge und Biendorf abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Die 24 Jahre alte Autofahrerin habe den Verkehr hinter sich nicht beachtet, hieß es. Der Motorradfahrer wurde laut Polizei bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag auf ein Feld geschleudert und schwer verletzt, am Abend starb er. Die 24-Jährige kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus, ein zwei Jahre altes Kind in dem Pkw kam ohne Blessuren davon.