Soltau - Bei einem Unfall in Soltau (Heidekreis) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 55-Jährige war am Montagnachmittag von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der 77-jährige Autofahrer habe das entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Motorrad übersehen und es beim Abbiegen erfasst, hieß es. Am Unfallort erhärtete sich nach Polizeiangaben der Verdacht, dass der Autofahrer unter Medikamenteneinfluss stehen könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.