Harztor - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Ortsteil Netzkater in Harztor (Landkreis Nordhausen) tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein Autofahrer am Sonntagmittag den 41-jährigen Motorradfahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf die B81 Richtung Ilfeld übersehen haben. Das Auto und das Motorrad stießen zusammen, daraufhin stürzte der 41-Jährige und erlitt schwerste Verletzungen. Er starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde laut Polizei ein Gutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme wurde die B81 für mehrere Stunden gesperrt.