Ein 45-Jähriger stirbt nach einer Kollision mit einem Auto, dessen Fahrer erlitt einen Schock. Wie es zum tödlichen Crash an der Kreuzung kam, ist noch unklar.

Der 45-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. (Symbolbild)

Achim - Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer ist in Achim (Landkreis Verden) bei einem Zusammenstoß ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 57-Jähriger mit seinem Auto von der K23 auf die A27 in Richtung Bremen fahren. Dabei stieß er im Kreuzungsbereich mit dem Motorradfahrer zusammen, der auf der L156 in Richtung Bassen unterwegs war.

Der 45-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Für die Unfallaufnahme und Spurensicherung wurde die Kreuzung mehrere Stunden voll gesperrt. Dabei setzte die Polizei auch eine Drohne und einen Sachverständigen ein. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.