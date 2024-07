Ein Motorrad und ein Transporter waren auf einer Straße im Landkreis Greiz in die gleiche Richtung unterwegs. Es kam zur Kollision, die für den Motorradfahrer tödlich endete.

Auma-Weidatal - Ein Unfall zwischen einem Motorrad und einem Transporter in Auma-Weidatal (Landkreis Greiz) ist am Dienstag tödlich ausgegangen. Der 77-jährige Motorradfahrer starb noch vor Ort an seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Beide Fahrzeuge waren am Nachmittag in gleicher Richtung auf einer Straße zwischen Staitz und Wöhlsdorf unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Dabei sei eines der Fahrzeuge abgebogen, als das andere gerade überholte. Genauere Informationen zum Verlauf des Unfalls sind bislang nicht bekannt.

Zu möglichen Verletzungen des 29-jährigen Transporterfahrers machte die Polizei keine Angaben. Die Unfallstelle war mehrere Stunden lang voll gesperrt.