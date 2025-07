Alhorn - Ein tödlicher Motorradunfall eines 41-Jährigen auf der Autobahn 1 bei Lohne (Landkreis Vechta) gibt der Polizei Rätsel zur Unglücksursache auf. Die Beamten setzen bei der Aufklärung daher auf Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, ist bislang bekannt, dass der Motorradfahrer aus Frankreich nach einer Pause an der Bundesstraße 214 mit seinem Motorrad an der Anschlussstelle Holdorf in Richtung Hamburg auf die Autobahn fuhr. Kurze Zeit später stürzte er aus unbekannter Ursache zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Vechta und wurde schwer verletzt.

Verkehrsteilnehmer entdeckten zunächst nur das auf dem Seitenstreifen liegende Motorrad und wählten den Notruf. Weitere Verkehrsteilnehmer, die an dem Motorrad anhielten, fanden den 41-Jährigen bewusstlos. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Für die Spurensuche und die Vermessung des Unfallortes wurde die Autobahn am Vormittag vorübergehend voll gesperrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Motorradfahrer während seiner Pause an der B214 gesehen haben oder Angaben zur Weiterfahrt oder zum Unfallhergang machen können.