Einbeck - Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Northeim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 64 Jahre alte Motorradfahrer war in Einbeck laut ersten Erkenntnissen der Ermittler rechts neben dem Wagen gefahren. Die Fahrerin des Autos bog jedoch nach rechts ab und erfasste den Motorradfahrer dabei mit ihrem Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der 64-Jährige kam am Donnerstagvormittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.