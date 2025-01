Berlin - Ein abgestellter Motorroller hat am Morgen in Neukölln gebrannt. Zwei Autos fingen dadurch ebenfalls Feuer, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten vermuten Brandstiftung. Ein Autofahrer bemerkte in der Emser Straße demnach den brennenden Roller auf dem Gehweg und rief die Feuerwehr. Die Flammen griffen auf zwei geparkte Wagen am Fahrbahnrand über. Niemand wurde verletzt. In Berlin werden seit Jahren immer wieder Fahrzeuge von Unbekannten angezündet.