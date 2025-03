Hannover - Ein 62-Jähriger ist in Hannover mit seinem Motorroller in ein Auto geprallt und gestorben. Der Fahrer des Wagens habe am Morgen mit seinem Auto auf einer Straße gewendet, teilte die Polizei mit. Der Rollerfahrer bemerkte dies demnach und bremste stark. Dadurch fiel der Mann mit seinem Motorroller auf die Seite und rutsche in den Wagen.

Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche starb er wenig später. Der 24 Jahre alte Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Laut Polizei wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.