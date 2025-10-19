weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Unfälle: Motorschirmflieger stürzt ab - Pilot stirbt

Tragischer Unfall in der Luft: Ein Mann stürzt mit seinem Fluggerät ab. Nun ermittelt die Polizei.

Von dpa 19.10.2025, 03:42
Ein Notarzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Lübz - Beim Absturz mit seinem Motorschirmflieger ist ein 54-Jähriger in Mecklenburg-Vorpommern tödlich verunglückt. Der Mann sei mit dem Fluggerät am Samstag im Landkreis Ludwigslust-Parchim aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt konnte am Samstag nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei ermittelt nun zur Absturzursache.