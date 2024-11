Beim Brand von drei Mülltonnen in Lathen im Landkreis Emsland ist ein hoher Sachschaden entstanden. (Symbolfoto).

Lathen - Beim Brand von drei Mülltonnen in Lathen im Landkreis Emsland ist ein hoher Sachschaden entstanden. Am Mittwochabend gerieten laut Polizei insgesamt drei Mülltonnen in Brand, die unter einem Dachüberstand eines Fachwerkhauses abgestellt waren. Das Feuer griff daraufhin auf das Dach des Fachwerkhauses über, wie die Polizei weiter mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Höhe des Sachschadens wird ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 55 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand den Angaben zufolge zügig löschen. Zur Brandursache laufen die Ermittlungen.