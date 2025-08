Chemnitz - Von Munch bis Street-Art, von Schokolade bis Holzspielzeug: Als Kulturhauptstadt Europas 2025 legt Chemnitz in der zweiten Sommerhälfte noch einmal nach. Noch bis 10. August läuft die viel beachtete Kunstschau „European Realities“ im Museum Gunzenhauser, danach nehmen die Kunstsammlungen am Theaterplatz den norwegischen Künstler Edvard Munch und das Gefühl der Angst in den Blick.

Derweil arbeiten 70 Graffiti-Künstler, Duos und Kollektive aus 25 Ländern daran, ein ehemaliges Krankenhaus in eine Galerie für urbane Kunst zu verwandeln. Das Ergebnis können Interessierte ab 22. August an drei Wochenenden inspizieren.

Die Munch-Schau gilt als einer der Höhepunkte im Kulturhauptstadtjahr. Der Maler-Star war 1905 selbst in Chemnitz und schuf hier mehrere Gemälde. Die Ausstellung wird nach Angaben der Kunstsammlungen 140 Gemälde, Grafiken, Fotografien, Skulpturen und Videoinstallationen zu den Themen Angst und Einsamkeit umfassen. Dabei treffen Munchs Arbeiten auf Positionen anderer Künstler wie Max Klinger, Karl Schmidt-Rottluff, Francisco de Goya, Neo Rauch und Marina Abramović. Von seinem bekanntesten Motiv des Schreis wird eine Lithografie gezeigt, zusammen mit Andy Warhols Interpretation „The Scream“.

Südamerikanische Klänge unter freiem Himmel

Vor historischer Kulisse auf dem Theaterplatz läutet der MDR am 8. August mit südamerikanischen Klängen seinen diesjährigen Musiksommer ein und erinnert daran, dass die Ursprünge des Bandoneons in Chemnitz liegen. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Arturo Márquez, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Ángel Villoldo und Omar Massa, so der Sender. Das Konzert soll im MDR Fernsehen sowie in den ARD-Kulturradios übertragen werden.

Bei zahlreichen Veranstaltungen sind die Besucher zudem eingeladen, selbst aktiv und kreativ zu werden. Beim Schokoladenfestival im Industriemuseum wird schon an diesem Wochenende über Herkunft, Anbaubedingungen und Verarbeitung von Kakao informiert. Auch Verkostungen und Workshops würden geboten, heißt es. Beim Apfel-Kraftwerk (12. August) werden unter fachlicher Anleitung internationale Apfel-Spezialitäten zubereitet und bei einem 48-Stunden-Kochmarathon (15. bis 17. August) in Neukirchen sollen regionale Gerichte neu interpretiert werden.

Holzspielzeugmacher laden nach Seiffen

Ende des Monats lockt das Spielzeugmacher-Festival ins Erzgebirge nach Seiffen (29. bis 31. August). Dann zeigen nicht nur Handwerker aus ganz Europa ihre Kreationen von Holzlaternen über Spieluhren und Bausätze bis hin zu Räuchermännchen. Bei Workshops, Vorführungen und Mitmach-Stationen sei das traditionsreiche Handwerk für die ganze Familie zu erleben, versprechen die Organisatoren.