Nach dem Fund von Brandmunition im Emder Hafen stoppen Einsatzkräfte die Arbeiten. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst übernimmt die Entsorgung.

Auf einer Baustelle wurden in Emden Munitionsrestbestände aus dem 2. Weltkrieg gefunden. (Symbolbild)

Emden - Bei Umladearbeiten von Stein- und Erdmaterial von einer Baustelle im Emder Außenhafen sind Munitionsreste aus dem 2. Weltkrieg entdeckt worden. Es handelte sich um Brandmunition, die mit weißem Phosphor bestückt war, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte.

Das Material sollte am Nachmittag umgeladen werden, wobei der bordeigene Bagger des Arbeitsfahrzeuges das Erdgemisch mit der Munition vom Schiff auf den Pier ablud. Dabei hätten sich Restbestände des weißen Phosphors an der Luft entzündet. Niemand sei verletzt worden.

Die Entladearbeiten wurden auf Anraten des zugeschalteten Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) vorerst eingestellt. Sie werden am Montag fortgesetzt und die Restbestände der Brandmunition vom KBD beseitigt.