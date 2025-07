Das Kunstmuseum in Potsdam war zwei Tage lang geschlossen - wegen einer Störung der Klimatechnik in den Ausstellungsräumen.

Potsdam - Das Museum Barberini in Potsdam öffnet am Freitag wieder für Besucher. Das teilte das Museum auf dpa-Anfrage mit. An den beiden Tagen davor war es wegen einer Störung an der Klimatechnik geschlossen.

Währenddessen sei mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet worden, hieß es. Grund für die Störung war den Angaben zufolge ein Defekt in der Elektronik, der die Klimatechnik der Ausstellungsräume betroffen hat. Dadurch habe sich ein konstantes Raumklima nicht gewährleisten lassen.

Ticketkosten werden erstattet

Zum Schutz der Kunstwerke sei es nicht möglich gewesen, die Ausstellungsräume unter diesen Bedingungen zu öffnen. Wer ein Ticket für die beiden Tage gekauft hat, bekomme das Eintrittsgeld erstattet.

Das Museum Barberini in Potsdam gilt als Publikumsmagnet. Es wurde von dem Kunstmäzen und Software-Milliardär Hasso Plattner gegründet. Derzeit ist dort eine Ausstellung mit Werken des Impressionisten Camille Pissarro (1830-1903) zu sehen.