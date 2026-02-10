Werke unterschiedlicher Künstler aus den 1920er und 1930er Jahren sind noch bis zum Frühjahr in Chemnitz zu sehen. Allen voran Landschaftsgemälde von Otto Dix aus den Jahren 1933 bis 1945.

Chemnitz - Landschaftsgemälde von Otto Dix (1891-1969) stehen im Zentrum einer aktuellen Ausstellung im Museum Gunzenhauser in Chemnitz. Bis Ende Mai ist die Schau mit dem Titel „Otto Dix und die Neue Sachlichkeit“ noch zu sehen, wie die Chemnitzer Kulturstätte mitteilte.

Auch einzelne Plastiken und Skulpturen von Otto Dix haben in der Ausstellung einen Platz gefunden. Außerdem sind Werke von weiteren Künstlern der Neuen Sachlichkeit wie Karl Hubbuch, Max Peiffer und Gustav Wunderwald zu sehen.

Die anfänglich expressionistisch und futuristisch angehauchten Motive von Dix hätten sich schon vor Beginn des Nationalsozialismus verändert, teilte eine Museumssprecherin mit. Ab 1921 seien seine Arbeiten realistischer und gesellschaftskritischer geworden. Die folgenden Landschaftsgemälde mit bedrohlicher Kulisse spiegelten das damalige politische Geschehen wider, sie seien zentraler Teil der Strömung der Neuen Sachlichkeit.