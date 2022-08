Museum in Barmstedt blickt auf Leben und Werk von J. Krüss

Der erfolgreiche Kinderbuchautor James Krüss („Timm Thaler“) wurde 1926 auf Helgoland geboren. Im Kreis Pinneberg, zu dem die Insel gehört, will eine Ausstellung nun an den Schriftsteller erinnern. Dabei geht es auch um seine Verbundenheit zu einer bestimmten Schule.

Barmstedt - Im Museum der Grafschaft Rantzau im Kreis Pinneberg eröffnet am Samstag (27.8.) eine Ausstellung über den Schriftsteller und „Timm Thaler“-Schöpfer James Krüss. Unter dem Titel „James Krüss und seine glücklichen Inseln“ können Besucher auf der Schlossinsel Barmstedt bis zum 15. Januar 2023 mehr über das Leben und Werk des Kinderbuchautors erfahren. Er wurde 1926 auf Helgoland geboren und starb 1997 auf Gran Canaria. Krüss sei Helgoland zeitlebens eng verbunden gewesen, auch wenn er die Insel als Jugendlicher verlassen habe, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung. 1981 wurde eine Barmstedter Grundschule nach dem Autor benannt, zur Namensgebung war er den Angaben zufolge persönlich gekommen und der Schule eng verbunden geblieben. Auch darauf will die Präsentation eingehen.

Die Ausstellung ist Teil der Veranstaltungsreihe „Helgoländer Geschichte(n) - eine Insel im Wandel“. Seit Frühjahr bis Herbst ist dabei an ganz unterschiedlichen Orten viel über Historie und Natur der Insel zu erfahren. Anlass sind drei Jahrestage, auf die Helgoland 2022 zurückblickt: Am 1. März war es 70 Jahre her, dass die Briten die Insel freigaben und der Wiederaufbau beginnen konnte. Am 18. April vor 75 Jahren versuchte Großbritannien bei der sogenannten Operation Big Bang, die Insel durch Sprengungen für militärische Zwecke unbrauchbar zu machen. In diesem Jahr gehört Helgoland zudem seit 90 Jahren offiziell zum Kreis Pinneberg. Veranstalter der Reihe sind die Integrierte Station Unterelbe des Landes Schleswig-Holstein und der Heimatverband des Kreises Pinneberg.