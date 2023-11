Gröbzig - Das Museum Synagoge Gröbzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat nach drei Jahren Umbau seine offizielle Wiedereröffnung gefeiert - allerdings ohne viele Besucher. Am Sonntag fand eine Feierstunde im kleinen Rahmen statt, wie die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt mitteilte. Nach Herrichtung der Ausstellungsräume und der Einrichtung einer neuen Dauerausstellung soll das Museum Ende 2024 dann ganz offiziell eröffnen.

In den kommenden Tagen können Besucher allerdings einen ersten Blick in die Räume werfen. Im Rahmen der derzeit laufenden Jüdischen Kulturtage in Sachsen-Anhalt wird es nach Angaben des Museums bis zum kommenden Wochenende Sonderöffnungszeiten geben.

Insgesamt wird der Umbau mit mehr als 615.000 Euro gefördert. Mit viel Engagement des Museumsvereins und des Museumsbeirats sei es gelungen, den Ort mit seiner besonderen Bedeutung stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, sagte Kulturstaatsminister Rainer Robra (CDU) im Vorfeld der Eröffnung.