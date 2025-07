Nach der schlimmen Szene mit Jamal Musiala wird weiter über die Schwere der Verletzung gerätselt. Der Nationalspieler soll in wenigen Stunden wieder in München sein. Dort steht wohl die Operation an.

Musiala vor Rückkehr nach Deutschland - Operation in Heimat

Jamal Musiala liegt mit starken Schmerzen verletzt am Boden. PSG-Profi William Pacho kümmert sich um ihn.

Atlanta/München - Bayern-Star Jamal Musiala soll nach seiner schweren Verletzung in Deutschland operiert werden. Laut „Bild“ sollen Club-Mediziner bei der Operation in „vertrauter Umgebung“ dabei sein. Die Rückkehr von Fußball-Nationalspieler Musiala aus den USA wurde laut Sky für den Sonntag in München erwartet. Danach sollte zeitnah die Operation erfolgen.

Berichte über Wadenbeinbruch

Wenige Stunden nach dem 0:2 des deutschen Rekordmeisters gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain kursierten die ersten Meldungen über das Ausmaß der Verletzung. Das linke Wadenbein sei gebrochen, berichtete die „Bild“. Eine offizielle Diagnose gab es zunächst nicht.

Von vier bis fünf Monaten Pause war zudem die Rede, was vor einer noch durchzuführenden Operation jedoch seriös kaum zu sagen ist. Auch von in Mitleidenschaft gezogenen Bändern am Sprunggelenk wurde berichtet. Sky schrieb ebenfalls von einem Bruch des Wadenbeins. Ein mehrmonatiger Ausfall Musialas würde auch die deutsche Nationalmannschaft treffen, die ab September die Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2026 bestreitet.

Donnarumma wendet sich an Musiala

Bei dem schweren Sportunfall war PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma mit der vollen Wucht seines Oberschenkels bei einer Abwehraktion auf Musialas linken Unterschenkel gekracht. Sowohl die Operation als auch die Nachbehandlung in Deutschland durchzuführen, hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl schon in den USA als Plan skizziert.

Der italienische Torhüter wandte sich derweil via Instagram an den verletzen Musiala. „Alle meine Gebete und guten Wünsche sind bei dir @jamalmusiala10“, schrieb Donnarumma.

„Jamal ist extrem traurig, extrem geknickt“, berichtete Eberl. Die WM-Spiele waren seine ersten nach einer mehr als zweimonatigen Verletzungspause wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel. Der Einsatz gegen PSG war der erste des Offensivstars in der Münchner Startelf seit drei Monaten.