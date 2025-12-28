Von A-Capella über Oper bis Tango: In Brandenburg lässt sich das neue Jahr 2026 mit zahlreichen Neujahrskonzerten begrüßen.

Potsdam - Ob festlich, beschwingt oder besinnlich – der Jahreswechsel ist für viele Menschen untrennbar mit Musik verbunden. In Brandenburg lässt sich das neue Jahr mit vielen Neujahrskonzerten begrüßen, die klassische Werke ebenso wie populäre Melodien auf die Bühnen bringen.

Amerikanische Klassiker wie Gershwin hoch im Kurs

Mit einem A-Cappella-Konzert eröffnet die Musikkultur Rheinsberg am 1. Januar 2026 ihr neues Veranstaltungsjahr. Unter dem Titel „What a Wonderful New Year“ ist das Leipziger Vokalensemble Nobiles ab 15.00 Uhr im Schlosstheater Rheinsberg zu erleben.

Das Programm spannt einen weiten Bogen von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert. Ergänzt wird das Repertoire durch amerikanische Publikumserfolge wie „What a Wonderful World“ oder „Pennies from Heaven“, die durch Louis Armstrong und Bing Crosby zu Klassikern wurden.

Nachwuchstalente und große Namen

Die Junge Philharmonie Brandenburg startet am 3. Januar 2026 ins neue Jahr. Ab 19.00 Uhr ist das Orchester im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt zu erleben. Die musikalische Leitung übernimmt Koen Schoots, der seit vielen Jahren an der Komischen Oper Berlin tätig ist und dort zuletzt mit der Produktion „Jesus Christ Superstar“ Aufmerksamkeit erregte.

Das Programm eröffnet der Abend mit Werken von George Gershwin. Ein Höhepunkt ist dabei das Klavierkonzert, interpretiert von dem 18-jährigen Jonathan Scheibner vom Konservatorium Cottbus. Nach der Pause widmet sich das Orchester der Oper: Arien und Duette aus Puccinis La Bohème sowie Verdis La Traviata werden von den Nachwuchssängern Lisa Schmidt (Sopran) und Ángel Macías (Tenor) präsentiert.

Klassische Melodien, beschwingte Neujahrsklänge

Auch die Stadt Guben heißt das Jahr 2026 musikalisch willkommen. Am Freitag, dem 16. Januar 2026, findet ein Neujahrskonzert um 15.00 Uhr in der Alten Färberei in der Gasstraße 4 statt.

Gestaltet wird das Konzert vom Brandenburgischen Konzertorchester Eberswalde, das unter der Leitung von Jens Georg Bachmann ein vielseitiges Programm präsentiert. Auf dem Spielplan stehen klassische Melodien ebenso wie beschwingte Neujahrsklänge.

Mit dem traditionellen Neujahrskonzert eröffnen die Brandenburger Symphoniker unter der Leitung von Dirigent Andreas Spering das Konzertjahr am 17. Januar um 19.30 Uhr im Großen Haus in Brandenburg an der Havel. Auf dem Programm stehen Werke von Giuseppe Verdi und Johann Strauss (Sohn). Den Beginn bildet die Ouvertüre zur Oper „La forza del destino“. Von Strauss werden mehrere Walzer aufgeführt, darunter „An der schönen blauen Donau“.

Südamerikanisches Flair zum Jahresbeginn

Unter dem Titel „Gracias a la Vida“ – Danke an das Leben steht das Neujahrskonzert des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt, das mit südamerikanischem Flair ins neue Jahr führt. Auf dem Programm stehen Tangos, ergänzt wird das Repertoire durch bekannte Titel von George Gershwin und Ennio Morricone sowie zeitlose Melodien von Johann Sebastian Bach, Maurice Ravel und Wolfgang Amadeus Mozart.

Als musikalischer Gast ist die argentinische Sängerin Lily Dahab zu erleben, die seit einigen Jahren in Berlin lebt. Die musikalische Leitung übernimmt der Saxofonist, Dirigent und Komponist Norbert Nagel, der mit zahlreichen renommierten Big Bands zusammengearbeitet hat und unter anderem mit Udo Jürgens und Konstantin Wecker auf Tour war.

Das Neujahrskonzert ist an mehreren Terminen zu erleben: am 1. Januar um 17.00 Uhr im Nikolaisaal Potsdam, am 2. Januar um 19.30 Uhr im Kleist Forum Frankfurt (Oder), am 10. Januar um 19.00 Uhr in der Kulturkirche Neuruppin sowie am 11. Januar um 16.00 Uhr im Bürgerhaus Neuenhagen.