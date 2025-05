Gelsenkirchen - Die Trainersuche des FC Schalke 04 hat für verärgerte Reaktionen in England gesorgt. Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle veröffentlichte am Abend eine Stellungnahme und bestätigte Gespräche seines Trainers Miron Muslic mit „einem Club der 2. Bundesliga“. „Wir sind frustriert über diese Entscheidung“, hieß es in der Mitteilung. Man habe schnell neue Spieler verpflichtet und wiederholt mündliche Versprechen bekommen, dass Muslic sich „Argyle verpfichtet fühlt und alles tun wird, um dabei zu helfen, dass der Club zurückkehrt in die zweite Liga“.

Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte zuvor berichtet, dass der FC Schalke 04 eine Ausstiegs-Klausel im Vertrag des Österreichers Muslic mit dem Plymouth ziehen werde, um ihn zum neuen Cheftrainer zu ernennen. Muslic hatte seine Aufgabe in England erst im Januar begonnen. „Nach nur vier Monaten dieser langfristigen Verpflichtung verlässt er Argyle“, schrieb der englische Club. Das Team hatte in der abgelaufenen Saison der englischen Championship den vorletzten Platz belegt.

Laut Romano sollen auch Hull City, der 1. FC Köln und Hannover 96 am 42-Jährigen interessiert gewesen sein. Auch Sky und die „WAZ“ berichteten etwas später, dass Muslic der neue Top-Kandidat auf Schalke sei. Laut Sky seien die Gespräche fortgeschritten, Hull City sei aber ebenfalls noch im Rennen.

Zuvor waren bei der Schalker Trainersuche andere Namen in der Öffentlichkeit gehandelt worden. Vor allem Christian Titz (1. FC Magdeburg) und Lukas Kwasniok (SC Paderborn) galten als Favoriten.