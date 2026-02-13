Northeim - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall hat die Polizei einen mutmaßlich gestohlenen Tresor im Auto des Opfers gefunden. Ein 39-Jähriger war in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn 7 bei Kalefeld nördlich von Northeim wegen eines medizinischen Notfalls mit dem Wagen gegen die Leitplanken gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde demnach noch vor Ort reanimiert, starb jedoch später in einem Krankenhaus.

Beamte entdeckten bei der Durchsuchung des Unfallwagens dann aber noch einen Tresor sowie Werkzeuge, um den Safe aufzubrechen. Weiter stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Später ermittelte die Polizei einen aufgebrochenen Container in Northeim - aus dem der Tresor sowie Bargeld entwendet worden waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Unfallopfer alleine gehandelt. Die Ermittlungen dauern an.