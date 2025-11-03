Werther - Ein Auto ist in einem Ortsteil von Werther (Landkreis Nordhausen) durch einen Brand stark beschädigt worden. Der Wagen wurde am Sonntag im Ortsteil Großwechsungen nahe der sogenannten Mönchsquelle mutmaßlich von Unbekannten angezündet, wie die Polizei mitteilte. Die Zündquelle sei jedoch bislang nicht gefunden worden. Verletzt wurden den Angaben zufolge niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand.