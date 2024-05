Herrnhut - Nach einer rasanten Flucht hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Ostsachsen zwei mutmaßliche Motorraddiebe gefasst. Gegen 4.00 Uhr habe ihr Kombi mit hohem Tempo eine Polizeikontrolle passiert. Dabei habe ein Motorrad aus der Heckklappe geragt, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Wie sich später herausstellte, war es in Herrnhut gestohlen worden. Drei Streifenwagen hätten die Verfolgung aufgenommen. Die Insassen warfen dabei das Motorrad aus ihrem Wagen und rammten zweimal ein Polizeiauto. Doch in Tauchritz hätten sie gestoppt werden können. Die 26 und 36 Jahre alten Männer wurden vorerst festgenommen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf etwa 29.000 Euro beziffert. Fluchtauto und ein Polizeiwagen waren den Angaben nach nicht mehr fahrbereit.