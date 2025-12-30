Die Polizei durchsucht zwei Wohnungen in Kamenz. Ein mutmaßlicher Drogenhändler übergibt den Beamten selbst sein Cannabis.

Kamenz - Polizisten haben 2,5 Kilogramm Cannabis bei einem 55-Jährigen in Kamenz gefunden. Die Beamten durchsuchten mit einem Drogenspürhund Mitte Dezember zwei Wohnungen des Mannes, wie die Polizei Görlitz mitteilte.

Der Mann händigte der Polizei selbst zwei Tüten mit dem Cannabis aus, wie es hieß. Der Beschuldigte blieb auf freiem Fuß. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln.