Als er in die Wohnung eindringt, trifft ein Einbrecher laut Polizei auf den Mieter der Wohnung und flieht. Dabei stürzt der Mann und zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Mutmaßlicher Einbrecher schwebt nach Flucht in Lebensgefahr

Berlin - In Berlin hat sich ein mutmaßlicher Einbrecher bei seiner Flucht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei bekanntgab, brach der 44-Jährige am Freitagabend im Stadtteil Moabit in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dort traf er demnach auf den Mieter, der lauthals um Hilfe schrie. Als der Einbrecher die Flucht ergriffen habe, habe ihn der 48 Jahre alte Mieter durch das Treppenhaus und über das Grundstück verfolgt.

Der Einbrecher stürzte den Angaben zufolge über mehrere Treppenstufen und verlor im Anschluss das Bewusstsein. Eine Nachbarin wählte den Notruf. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Er schwebte zunächst in Lebensgefahr.