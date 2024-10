Ein Mann schläft am Berliner Hauptbahnhof auf einer Bank - in der Hand sein Smartphone. Als er aufwacht, ist das Telefon weg. Doch er kann es orten und die Polizei einen Verdächtigen festnehmen.

Berlin - Ein mutmaßlicher Handydieb ist mit der Hilfe seiner Beute im Berliner Hauptbahnhof festgenommen worden. Ein 24-Jähriger schlief in der Nacht zu Sonntag auf einer Bank am Bahnhof - sein Smartphone in der Hand, wie die Bundespolizei mitteilte. Diesen Moment soll der polizeibekannte Dieb ausgenutzt haben. Als der Mann erwachte, war das Telefon verschwunden.

Der 24-Jährige zeigte den Diebstahl auf einer Wache der Bundespolizei an und gab an, dass Smartphone im Hauptbahnhof orten zu können. Die Bundespolizei wertete Videobilder vom Tatort aus und suchte nach dem Täter. Wenig später konnte ein Verdächtiger festgenommen werden, das Smartphone und drei weitere Mobiltelefone hatte er dabei.

Der 24-Jährige konnte mittels PIN und Gesichtserkennung nachweisen, dass ihm das gefundene Smartphone gehört. Die anderen drei Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. Der 29 Jahre alte Verdächtige war der Polizei den Angaben zufolge wegen ähnlicher Delikte bekannt. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen ihn an.