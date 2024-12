Nach der Todesfahrt in Magdeburg steht die Stadt unter Schock. Der Weihnachtsmarkt öffnet nicht mehr. Mehr Details über den mutmaßlichen Täter werden bekannt.

Magdeburg - Der mutmaßliche Täter, der mit einem Auto durch eine Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren ist, hat als Facharzt für Psychiatrie in Sachsen-Anhalt gearbeitet. Wie eine Sprecherin der Betreibergesellschaft Salus auf Anfrage mitteilte, war der 50 Jahre alte Arzt im Maßregelvollzug in Bernburg (Sachsen-Anhalt) tätig. Er habe mit suchtkranken Straftätern gearbeitet und sei seit März 2020 in der Einrichtung tätig gewesen.

Nach Informationen der dpa hatte das Gesundheitsministerium von Sachsen-Anhalt noch in der Nacht die Personalakte des Mannes angefordert und den Ermittlungsbehörden übergeben.