Delmenhorst - Nach einem Blitzeinschlag in einer Parkanlage in Delmenhorst wurden eine Mutter und eine Tochter aus dem Krankenhaus entlassen. Die 38-Jährige sowie die Neunjährige wurden bei einem Unwetter am Sonntag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Fünfjährige Sohn und die 14-jährige Tochter der Mutter befinden sich demnach allerdings weiter in Lebensgefahr.

Die Familie grillte am Sonntag in der Parkanlage Graftwiesen in Delmenhorst südwestlich von Bremen. Dann zog plötzlich ein Gewitter auf und ein Blitz schlug in einem Baum ein, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass der Blitz auf die Familie übersprang. Blitze können laut Experten auf bis zu drei Meter entfernt stehende Menschen überspringen.

Die beiden lebensgefährlich verletzten Kinder wurden reanimiert. Bei dem Vorfall wurde auch ein zwölf Jahre alter Sohn verletzt. Er wurde am Montag aus dem Krankenhaus entlassen. Eine zwei Jahre alte Tochter blieb nur zur Überwachung eine Nacht im Krankenhaus. Der 40 Jahre alte Vater sowie ein 31 Jahre alter Verwandter waren am Sonntag nur kurz im Krankenhaus.