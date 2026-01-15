Die Zahl der Spatzen in Berlin ist laut Nabu stark gesunken. Erstmals seit Jahren belegt nun eine andere Vogelart den Spitzenplatz bei der Zählung.

In anderen Großstädten nimmt die Zahl der Spatzen laut Nabu bereits seit Langem ab. (Symbolbild)

Berlin - Der Haussperling - auch als Spatz bekannt - ist nicht mehr der am häufigsten gesichtete Vogel in Berlin. Bei der Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ wurden im Vergleich zum Vorjahr 46 Prozent weniger Spatzen gemeldet, wie der Nabu Berlin mitteilte. Damit verliere diese Vogelart erstmals seit Beginn der Aktion im Jahr 2011 seine Spitzenposition. Neu auf Platz 1 ist nun die Kohlmeise.

Einen ähnlichen Trend wie beim Haussperling gibt es bei seinem kleineren Verwandten, dem Feldsperling: Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurden bei der „Stunde der Wintervögel“ 39 Prozent weniger dieser Vögel gesehen.

Schon im Sommer weniger Sperlinge

Berlin war laut Nabu lange die „Spatzenhauptstadt“. Doch schon bei der „Stunde der Gartenvögel“ im vergangenen Sommer war ein dramatischer Rückgang bei Haus- und Feldsperlingen in Berlin beobachtet worden. Der Einbruch habe bei 28 Prozent gelegen, berichtete der Nabu damals.

Bundesweit beobachtet der Naturschutzverband schon seit Jahren einen Negativtrend bei den Spatzen. „In Berlin war eine Abnahme des Haussperlings bislang aber nicht flächendeckend erkennbar und es ging ihm vergleichsweise gut“, sagte Rainer Altenkamp, der Erste Vorsitzende des Nabu Berlin, laut Mitteilung. „Der abrupte Einbruch in diesem Sommer und Winter ist allerdings alarmierend.“

Warum gibt es weniger Spatzen?

Als Ursachen für den deutlichen Rückgang gelten unter anderem Nahrungs- und Brutplatzmangel. „Möglicherweise hat auch das kalte und sehr trockene Wetter im Frühjahr und der Kälteeinbruch in den letzten Wochen den Spatzen zugesetzt, doch das Wetter ist wohl nicht der einzige Auslöser“, sagte Altenkamp. Deswegen sei eine gezielte Ursachenforschung notwendig.

In anderen Großstädten sei die Zahl der Spatzen schon seit Langem rückläufig. Als Grund nannte der Nabu etwa Sanierungen, Flächenversiegelung sowie den Verlust von Grünflächen. Bundesweit wurden diesmal bei der „Stunde der Wintervögel“ 15 Prozent weniger Haussperlinge in Gärten gezählt.

Wie werden die Gartenvögel gezählt?

Bei der Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ sollten Menschen am Wochenende vom 9. bis 11. Januar eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen - und die höchste Anzahl jeder Art notieren, die innerhalb einer Stunde zu sehen war. Diesmal war die Aktion vom strengen Winterwetter geprägt.