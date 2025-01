Fordert die Offshore-Industrie mehr Flächen auf See als bislang? Ja, meint der Nabu - und verweist auf ein Positionspapier. Der Bundesverband Windenergie Offshore weist das zurück.

Nabu wirft der Offshore-Branche vor, mehr Flächen auf See zu beanspruchen. (Archivbild)

Berlin/Hamburg - Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) wirft der Offshore-Branche vor, sich gegen den Meeresnaturschutz zu positionieren. Das geht aus einer Mitteilung des Nabu in Berlin hervor. Aufhänger der Kritik ist ein Positionspapier des Bundesverbands Windenergie Offshore (BWO) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, das diesen Monat veröffentlicht worden ist.

Nach Bewertung von Nabu fordert das Positionspapier der Berliner Verbände unter anderem mehr Flächen für die Windenergie auf See und die Kabellegung durch das Meeresschutzgebiet Sylter Außenriff. Etablierte Planungs- und Umweltkriterien sollten abgeschafft werden, sagte der Nabu-Leiter für Meeresschutz, Kim Detloff.

Der BWO wirft dem Nabu in einer Stellungnahme vor, die Forderungen falsch zu interpretieren. In dem Papier forderten die Verbände nicht mehr Offshore-Flächen als bislang, sagte ein BWO-Sprecher. Eine solche Entscheidung müsse das zuständige Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg treffen.