In Braunschweig will sich ein 18-Jähriger vor einer Kontrolle drücken und rast auf seinem Motorrad davon. Auf einer Kreuzung endet seine gefährliche Fahrt dramatisch.

Nach actionreicher Flucht: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Braunschweig - Bei einer kilometerlangen Verfolgungsfahrt durch die Braunschweiger Innenstadt ist ein Motorradfahrer auf der Flucht vor der Polizei lebensgefährlich verletzt worden. Der 18-Jährige war am Dienstagabend vor einer Kontrolle geflohen und sogar über Fußwege gerast, wie die Behörde mitteilte. Sein Fluchtversuch endete auf einer Kreuzung, wo er ein abbiegendes Auto übersah - und mit seinem Motorrad hineinkrachte.

Den Polizeibeamten war der junge Mann im Stadtzentrum wegen seiner gefährlichen Fahrweise und seinem lauten Motorrad aufgefallen. Warum er sich der Kontrolle widersetzte, ist bislang unklar. Während seines Fluchtversuchs fuhr er deutlich zu schnell, ignorierte eine rote Ampel und überholte durch den Gegenverkehr. Auch kurz vor dem Unfall fuhr er bei Rot auf die Kreuzung.

Der 18-Jährige wurde bei dem Aufprall durch die Luft geschleudert und landete auf Straßenbahnschienen. Die Polizisten leisteten gemeinsam mit einem Arzt und einem Medizinstudenten, die zufällig an der Unfallstelle waren, Erste Hilfe. Der junge Mann kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, nach ersten Erkenntnissen schwebte er in Lebensgefahr.