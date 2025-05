Heiligenhaus - Nach dem Angriff eines Mannes auf mindestens fünf Menschen in Bielefeld gibt es einen SEK-Einsatz im Zusammenhang mit der Tat. Ein Polizeisprecher bestätigte auf dpa-Anfrage einen entsprechenden Einsatz in Heiligenhaus bei Düsseldorf. Am späten Abend fand zudem an einem weiteren Ort in Heiligenhaus ein Einsatz statt, sagte der Sprecher weiter.

Zudem habe es in dem Zusammenhang bereits einen Einsatz im benachbarten Velbert gegeben. Weitere Details, insbesondere zur möglichen Festnahme eines Tatverdächtigen, nannte der Sprecher nicht.

Ein Mann hatte am frühen Sonntagmorgen fünf Menschen mit einem spitzen Gegenstand verletzt, vier davon schwer. Die Opfer hatten vor einer Bar am Nordwestrand der Bielefelder Innenstadt gestanden, in der sie feierten - sie sollen aus der Bielefelder Fußball-Szene kommen. Die Männer waren zwischen 22 und 27 Jahre alt. Sie setzten sich mit Schlägen zur Wehr und verletzten dabei den Angreifer, der flüchtete. Der Tatort liegt unterhalb einer Hochstraße in der Nähe des Bielefelder Hauptbahnhofes.