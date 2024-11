Neu beim SC DHfK Leipzig: William Bogojevic (l.), hier noch in Diensten von Bjerringbro-Silkeborg HB.

Leipzig - Der SC DHfK Leipzig hat auf den langfristigen Ausfall von Matej Klima reagiert und den Schweden William Bogojevic verpflichtet. Der Club teilte mit, dass der Rückraumspieler bereits heute (16.30 Uhr/Dyn) gegen Frisch Auf Göppingen eingesetzt werden kann. Der 27-Jährige erhielt in Leipzig einen Vertrag bis 2028, zuletzt war Bogojevic für den ungarischen Top-Club Pick Szeged aktiv.

Der tschechische Nationalspieler Klima hatte sich beim 27:28 in Melsungen Ende Oktober schwer am Knie verletzt. Der 25-Jährige erlitt neben dem Kreuzbandriss auch noch einen Innen- und Außenbandriss. Klima wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

„Uns war es wichtig, nach der Verletzung von Matej Klíma einen Spieler mit einem ähnlichen Profil zu verpflichten. Mit William bekommen wir nicht nur einen Spieler mit viel Power aus dem Rückraum dazu, sondern auch einen echten Wettkämpfer, der sich in der Liga beweisen will“, sagte Sportdirektor Bastian Roschek.

Bis 2020 spielte Bogojevic beim IK Sävehof in seinem Heimatland, bevor er nach Dänemark zu Bjerringbro-Silkeborg wechselte. Im vergangenen Sommer zog der 1,94 Meter große Rückraumspieler weiter nach Ungarn.