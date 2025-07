Hamburg - Der Zugverkehr in Norddeutschland ist heute zu Betriebsbeginn ohne größere Probleme angelaufen. Zum Teil komme es noch zu Folgeverspätungen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Dabei seien nur einzelne Fahrten und keine spezifischen Strecken betroffen. Man sei zuversichtlich, dass sich der Zugverkehr im Laufe des Tages wieder komplett normalisiere.

Am Dienstag war der Bahnverkehr in Norddeutschland durch eine Oberleitungsstörung, eine Bombenentschärfung in Osnabrück und Böschungsbrände in Hamburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt stark eingeschränkt gewesen. Es hatte Verspätungen und Zugumleitungen gegeben. Inzwischen sind die unterschiedlichen Störungen jedoch alle behoben worden, wie die Deutsche Bahn am späten Dienstagabend mitteilte.