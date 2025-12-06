Trotz großer Rotation feiern die Münchner einen Kantersieg beim VfB. Sportvorstand Eberl lobt den Trainer und den Torjäger. Der schreibt weiter schier unglaubliche Zahlen.

Stuttgart - Max Eberl war begeistert. Ein „großartiges Kadermanagement“ von Trainer Vincent Kompany sei das gewesen, sagte der Sportvorstand des FC Bayern nach dem 5:0 (1:0) beim VfB Stuttgart. Die Leistung von Dreifachtorschütze Harry Kane nannte er „herausragend“. Der englische Stürmerstar hatte mit seinem bemerkenswerten Joker-Auftritt dafür gesorgt, dass aus dem Kraftakt für die Münchner noch eine Gala wurde.

„Heute war mein Job, von der Bank aus zu helfen“, sagte Kane. Diesen Job hatte er eindrucksvoll erledigt. Eine Stunde lang lieferten sich der VfB und die gegenüber dem 3:2-Sieg im DFB-Pokal bei Union Berlin auf sechs Positionen veränderten Bayern ein weitgehend offenes Duell in der Fußball-Bundesliga. Dann kam Kane und zerpflückte die Schwaben mit einem Dreierpack in etwas mehr als 20 Minuten (66./82., Handelfmeter/88.). „Das ist schon enorm“, sagte auch VfB-Coach Sebastian Hoeneß voller Anerkennung über den 32-Jährigen.

Kane treffsicher wie nie

58 Pflichtspieltore hat Kane 2025 für Club und Nationalelf schon erzielt - so viele wie nie zuvor in einem Kalenderjahr, wie Statistikdienstleister Opta vorrechnete. Zehn Dreierpacks in insgesamt 76 Bundesliga-Spielen stehen für den Angreifer bereits zu Buche. Fast schon unglaubliche Zahlen.

Den Bayern, für die zudem Konrad Laimer (11.) mit einem Traumtor und der ebenfalls eingewechselte Josip Stanisic (78.) trafen, dürften sie auch mit Blick auf Dienstag weiteren Mut machen. Dann geht's für den national enteilten Rekordmeister in der Champions League gegen Sporting Lissabon weiter.