Dresden - Die Menschen in Sachsen erwartet ein bewölkter Tag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, fällt örtlich Schnee oder Schneeregen in kurzen Schauern. Im Bergland schneit es den ganzen Tag, dort wird es auf den Straßen glatt. Die Temperaturen erreichen nach einem frostigen Morgen fünf bis sieben Grad, in höheren Lagen null bis fünf Grad.

In der Nacht zu Donnerstag wird es örtlich glatt bei Temperaturen von minus ein bis minus drei Grad, im Bergland bis minus fünf Grad. Am Donnerstag kommt in Sachsen die Sonne heraus. Im Tagesverlauf gesellen sich Schleierwolken dazu bei neun bis elf Grad, im Bergland zwischen vier und neun Grad.