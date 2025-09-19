Der Fund einer Weltkriegsbombe in Berlin-Mitte hat für viel Aufregung und auch für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die U-Bahnen fahren wieder ohne Unterbrechung.

Berlin - Nach der Aufhebung des Sperrkreises wegen eines Weltkriegsbombenfunds in Berlin-Mitte haben die U-Bahnen auf den Strecken der U2 und U5 ihren Betrieb wieder vollständig aufgenommen. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf dpa-Anfrage mit.

Die U2 hatte den Betrieb bereits am Donnerstagabend zwischen Stadtmitte und Alexanderplatz eingestellt, die U5 erst am frühen Morgen zwischen Unter den Linden und Alexanderplatz. In beiden Fällen gebe es die Unterbrechung nicht mehr.

Straßensperrungen gelten nicht mehr

Auch mehrere Buslinien mit Haltestellen in der Umgebung des Bombenfundorts seien wieder wie geplant im Einsatz. Nach Angaben der Polizei ist auch die Sperrung mehrerer Straßen aufgehoben worden.

Der Blindgänger war am Donnerstag an der Fischerinsel in der Spree entdeckt worden. Nach Einschätzung von Experten wurde die Brandbombe als ungefährlich eingestuft, aus dem Fluss geholt und bereits abtransportiert.