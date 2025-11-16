In Wernigerode rücken am Sonntag Einsatzkräfte an. Sie sperren den Marktplatz ab und suchen eine angekündigte Bombe. Gefunden wird nichts.

Wernigerode - Die Innenstadt von Wernigerode ist nach einer Bombendrohung am Vormittag geräumt und nach kurzer Zeit wieder freigegeben worden. Ein Anrufer hatte eine Tasche mit einer Bombe gemeldet, die auf dem Marktplatz der Harzstadt stehen und detonieren soll, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin sei der Platz geräumt und eine Sicherheitszone eingerichtet worden.

Das Absuchen habe nichts ergeben, eine Tasche sei nicht gefunden worden, hieß es. Nach Absprache mit der Stadtverwaltung sei die Innenstadt wieder freigegeben worden. Die Ermittlungen dauern an.