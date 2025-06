Am Technoclub “Wilde Renate” in Friedrichshain hat es gebrannt.

Berlin - Am Gebäude des Berliner Technoclubs „Wilde Renate“ in Friedrichshain hat es bei einem Brand keine größeren Schäden gegeben. Das teilte der Club auf dpa-Anfrage mit. „Das Clubgebäude blieb unversehrt, das Indoor-Programm läuft wie geplant.“ Allerdings sei der Eingang des Clubs beschädigt worden. „DJ-Pult, Bar und Technik sind unbeschädigt.“

„Wir sind erleichtert“

Nach einer Schadensbegutachtung und Rücksprache mit den Behörden öffne der Club bereits am Donnerstag wieder. Der Brandschaden im Garten betreffe nur einen kleinen Bereich, der üblicherweise als Ruhezone diene. Er werde für Gäste abgesperrt.

„Obwohl die ersten Bilder und Berichte zum Brand sehr beunruhigend wirkten, sind wir erleichtert sagen zu können, dass die Lage in Wirklichkeit weniger dramatisch ist, als es zunächst schien.“ Der Club sei zum Zeitpunkt des Brandes in der Nacht geschlossen gewesen, Gäste seien daher nicht in Gefahr gewesen. Es sei niemand verletzt worden.

Bilder zeigten meterhohe Flammen

Fotos mehrerer Medien aus der Nacht zeigten meterhohe Flammen an dem Zaun und in dem Biergarten. Die Feuerwehr wurde gegen 2.10 Uhr alarmiert. Gegen 8.30 Uhr war der Einsatz beendet. Anwohner sollen Knallgeräusche gehört haben.

Die „Wilde Renate“ gilt seit vielen Jahren als einer der beliebtesten Clubs im Berliner Nachtleben. Gefeiert wird vor allem an den Wochenenden in mehreren Etagen und vielen Zimmern des unsanierten Altbaus, der einmal ein Wohnhaus war. Der Club hatte angekündigt, Ende des Jahres schließen zu wollen.