Nach dem Feuer in einem Imbiss in Bremen suchen die Ermittler nach der Brandursache. Vier Menschen wurden verletzt, ein siebenjähriges Mädchen musste reanimiert werden.

Nach Brand in Bremer Dönerladen: Ermittlungen dauern an

Bremen - Nach dem Feuer in einem Imbiss in Bremen suchen die Ermittler nach der Brandursache. Bei dem Feuer am Freitagmittag waren drei Gäste und ein Mitarbeiter verletzt worden, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Ein siebenjähriges Mädchen musste reanimiert werden. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Die Rauchentwicklung in der Bremer Neustadt war massiv. Die Feuerwehr musste mehrere Gasflaschen kühlen, die sich in dem Dönerladen befanden. Der Imbiss brannte komplett aus. Die Schadenshöhe stand auch einen Tag nach dem Feuer noch nicht fest.

Auch in einige Wohnungen oberhalb des Ladens war Rauch eingedrungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten zwischenzeitlich die Räume verlassen. Im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute.