Nach Brand in Klinik: Haftrichter entscheidet am Nachmittag

Hamburg - Nach dem verheerenden Feuer mit drei Toten im Marienkrankenhaus in Hamburg soll der 72 Jahre alte Verdächtige noch am späten Vormittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ergebnisse dieser Vorführung wegen des Verdachts der Brandstiftung seien frühestens am Nachmittag zu erwarten, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann ist am Sonntag im Krankenhaus festgenommen worden. Zeugenaussagen hatten die Ermittler auf die Spur des Deutschen gebracht.

Womit das Feuer gelegt wurde, war zunächst unklar. Die Brandermittler seien weiterhin am Tatort und sicherten Spuren und Hinweise, sagte ein Polizeisprecher. Zum Zustand des lebensgefährlich Verletzten konnte er zunächst nichts sagen.

Bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag im Hamburger Stadtteil Hohenfelde kamen drei Patienten im Alter von 84, 85 und 87 Jahren ums Leben. 34 Menschen wurden verletzt. Einer davon schwebte in Lebensgefahr.

Das Feuer war im Erdgeschoss der Klinik in einem Zimmer auf der geriatrischen Station ausgebrochen, die auf die Versorgung älterer Patientinnen und Patienten spezialisiert ist.