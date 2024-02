Großengottern - Nach einem Feuer in der Kirche St. Walpurgis in Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) geht die Polizei nicht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Kriminaltechniker konnten das bei Untersuchungen am Mittwoch ausschließen, wie die Polizei Nordhausen am Donnerstag mitteilte.

Als Ursache für das Feuer kommt ein fahrlässiger oder vorsätzlicher Umgang mit offenem Feuer oder Licht in Betracht, aber die Ermittlungen laufen laut Polizei in alle Richtungen. Das Feuer war am Dienstagabend im Altarbereich der Kirche ausgebrochen. Es war ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden.