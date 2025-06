Im Erdgeschoss eines Hauses in Neustadt am Rübenberge fängt es an, zu brennen. Bei den Löscharbeiten konnte eine Person nur noch tot geborgen werden.

Neustadt am Rübenberge - Beim Löschen eines brennenden Hauses in Neustadt am Rübenberge haben Feuerwehrleute eine Tote entdeckt. Die Identifizierung der Verstorbenen sei bisher nicht abgeschlossen, teilte ein Sprecher der Polizei am Abend mit. Es handele sich demnach aber mutmaßlich um die Bewohnerin.

Bei den Löscharbeiten am Sonntagmorgen wurden der Feuerwehr zufolge vier Feuerwehrleute und drei Ersthelfer verletzt. Der Grad der Verletzung sei aber unklar. Das Haus sei vollständig ausgebrannt. Die Brandursache ist laut Polizei derzeit noch ungeklärt, der Kriminaldauerdienst ermittelt nun. Der Schaden kann bisher nicht beziffert werden.

Bei der Ankunft der Feuerwehr drang bereits starker Rauch aus dem Gebäude, kurze Zeit später platzten Fenster und Flammen schlugen nach außen. Die extreme Hitzeentwicklung verzögerte die Suche nach möglichen Personen im Gebäude, hieß es. Erst nachdem das Haus mit dem Löschwasser etwas heruntergekühlt werden konnte, wurde die Frau geborgen. Andere Menschen im Haus fanden die Einsatzkräfte nicht.