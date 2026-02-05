In Karstädt hat es in einem Haus einen kleineren Brand gegeben. Ein Mensch kann nur noch tot geborgen werden.

In Karstädt ist nach einem Brand ein Mensch tot geborgen worden. (Symbolbild)

Karstädt - In Karstädt (Landkreis Prignitz) ist nach einem Brand in einem Haus eine Person tot aufgefunden worden. Die Polizeibeamten fanden den Körper nach eigenen Angaben in der Küche des Hauses. Offenbar hatte es zuvor dort gebrannt, jedoch war das Feuer beim Eintreffen der Polizei bereits erloschen. „Eine weitere Person wurde lebend aus dem Haus gerettet“, teilte die Polizei zudem mit.

Weitere Angaben machten die Beamten bisher nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.