Monate nach dem Gewaltverbrechen in Kemberg kommt Bewegung in den Fall. (Symbolbild)

Kemberg - Rund sieben Monate nach einem brutalen Raubüberfall im Landkreis Wittenberg haben Polizei und Staatsanwaltschaft mehrere Verdächtige identifiziert. Gegen drei Männer im Alter von 20, 21 und 25 Jahren wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mitteilten. Ein vierter mutmaßlicher Täter, der zur Tatzeit 23 Jahre alt war, soll das Fluchtfahrzeug gesteuert haben. Er befindet sich den Angaben zufolge noch auf freiem Fuß.

Am Abend des 5. Januar war ein 52-Jähriger auf seinem Grundstück im Kemberger Ortsteil Schleesen von drei maskierten Männern überfallen und schwer verletzt worden. Die Täter hatten zuvor offenbar gezielt Stromausfälle verursacht, um das Opfer in den Garten zu locken. Dort wurde der Mann laut Polizei geschlagen, getreten und mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht. Auch eine 44 Jahre alte Frau wurde in das Geschehen hineingezogen und bedroht. Die Angreifer erbeuteten Bargeld, Handys und ein Auto, das später in der Nähe aufgefunden wurde.

Durch umfassende Spurensicherung am Tatort und am Fluchtfahrzeug kamen die Ermittler den Verdächtigen schließlich auf die Spur. Im Zuge von Durchsuchungen wurden unter anderem tatrelevante Kleidungsstücke und Mobiltelefone sichergestellt. Der dritte Tatverdächtige stellte sich Ende Juli selbst der Polizei. Wegen der brutalen Vorgehensweise wurden die polizeilichen Maßnahmen mit Unterstützung von Spezialkräften durchgeführt.