Nach Corona-Pause: Erste Fachmessen in Rostock

Rostock - In Rostock beginnen heute (10.00 Uhr) die Baumesse Robau und die Parallelmesse „Wohnideen & Lifestyle“. Nach mehreren Monaten, in denen die Halle als Corona-Impfzentrum genutzt wurde, steht sie damit erstmals wieder für Messen zur Verfügung. Die Robau ist die größte Baumesse des Landes und die erste ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern seit Beginn der Corona-Pandemie.

Zur Robau werden etwa 150, zu den Wohnideen 43 Aussteller erwartet. Dies sind insgesamt deutlich weniger als 2019. Im vergangenen Jahr waren die Messen ausgefallen. Nicht alle Unternehmen seien bereit, sich unter Pandemiebedingungen zu präsentieren, sagte Messesprecher Marco Haase.