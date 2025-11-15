Ein Fußballabend auf dem Sofa, eine kurze Unaufmerksamkeit und Minuten später brennt das ganze Dachgeschoss. Für einen 40-Jährigen und seine Mutter im Landkreis Diepholz endet der Abend dramatisch.

Borstel - Bei einem nächtlichen Wohnhausbrand in Borstel (Landkreis Diepholz) ist ein Mann verletzt worden. Gegen 1.42 Uhr hatte der 40-jährige Bewohner den Notruf gewählt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Der Mann und seine 62-jährige Mutter konnten sich bereits selbst ins Freie retten.

Der Mann verletzte sich leicht, als er zuvor vergeblich versucht hatte, die Flammen zu löschen. Gegenüber der Polizei gab er an, den Brand vermutlich selbst verursacht zu haben: Er habe während eines Fußballspiels auf dem Sofa in seiner Dachgeschosswohnung geraucht. Kurz darauf habe er das Zimmer verlassen und später aus einem anderen Raum bemerkt, dass das Sofa Feuer gefangen hatte. Er weckte daraufhin seine Mutter und brachte sie und sich selbst in Sicherheit, bevor er den Notruf absetzte.

Wohnhaus unbewohnbar

Die anrückenden Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude. Das Wohnhaus ist nach dem Brand unbewohnbar, die Nachlöscharbeiten dauern am Morgen noch an. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.