Wolfsburg - In Gedenken an den gestorbenen früheren Stabhochspringer Tim Lobinger tragen die Profis des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig beim Spiel gegen den VfL Wolfsburg an diesem Samstag Trauerflor. Lobinger war von 2012 bis 2016 Athletiktrainer der Sachsen. „Wir sind alle sehr traurig und betroffen. Wir drücken der Familie unser tiefes Mitgefühl aus und wünschen ihr viel Kraft. Das Wichtigste aber ist, dass die Familie jetzt zur Ruhe kommt“, hatte der Leipziger Trainer Marco Rose am Freitag vor dem Auswärtsspiel gesagt. Lobinger war im Alter von 50 Jahren gestorben. Der einstige Leichtathlet hatte jahrelang gegen Krebs gekämpft.