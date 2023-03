Daniela Behrens (SPD), Innenministerin von Niedersachsen, steht in ihrem Büro im Innenministerium.

Hannover - Nach dem Ende der Corona-Maßnahmen ist die Zahl der Straftaten in Niedersachsen 2022 erstmals seit Jahren wieder gestiegen. Landesweit wurden im vergangenen Jahr 523.966 Straftaten registriert - das sind knapp 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und 3,44 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019, wie das niedersächsische Innenministerium am Montag in Hannover mitteilte.

Das Kriminalitätsaufkommen in Niedersachsen nehme wieder zu - wie auch das gesellschaftliche Leben wieder Fahrt aufnehme, sagte Innenministerin Daniela Behrens. „Das haben wir auch erwartet“, erklärte die SPD-Politikerin.

Besonders stark nahmen die Fallzahlen in Zusammenhang mit Körperverletzungen und Bedrohungen zu sowie bei der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen. Bei den Bedrohungen gab es im Vergleich mit 2019 einen Anstieg um fast 84 Prozent auf 18.866 Fälle. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Anstieg knapp 30 Prozent.